Fuga e sprint caotico in Venezuela: terza tappa a Luis Gómez

La terza tappa della Vuelta a Venezuela si è conclusa con la vittoria di Luis Gómez del Team Carabobo. Una vittoria che è arrivata regolando allo sprint un drappello di una decina di fuggitivi che ha preso due minuti di vantaggio sul gruppo principale. Nonostante in testa di fosse un gruppo molto ristretto, nello sprint finale è successo un po’ di tutto: prima una caduta di due corridori, poi il reclamo di Miguel Ubeto che ha accusato proprio Luis Gómez si averlo ostacolato stringendolo contro le barriere.

Alla fine la giuria ha deciso di convalidare l’ordine d’arrivo al traguardo: vittoria a Luis Gómez, secondo posto per Miguel Ubeto, mentre il podio di giornata è stato completato da Cristian Torres. Questa sera nella quarta tappa, da Ospina a San Felipe, il finale sarà in leggera salita: in maglia gialla di leader c’è sempre Yonathan Monsalve.