È la UAE la regina del mercato

ANALISI

Come un anno fa, mercato senza squilli di tromba per i transalpini di Madiot: otto partenze, le più importanti delle quali quelle di Eiking e Le Bon, e sette arrivi. Nessuno dei quali da far girare la testa, ma tutti funzionali alla squadra. L’austriaco Georg Preidler è l’unico elemento capace di dare una mano in salita: in questo settore si poteva fare di più. L’olandese Ramon Sinkeldam è una preziosa aggiunta nel treno dei velocisti. Attesa per i promettenti Valentin Madouas e soprattutto per Benjamin Thomas. Completano la campagna acquisti il canadese Antoine Duchesne e gli altri francesi Bruno Armirail e Romain Seigle.