Koppenbergcross, Van der Poel stavolta fatica… ma vince lo stesso!

2 Minuti per leggerlo

Non è stata la solita cavalcata a cui ci ha abituati in questa prima parte di stagione, ma l’esito è stato lo stesso: Mathieu Van der Poel ha vinto anche oggi, nel prestigioso Koppenbergcross di Oudenaarde, seconda tappa del DVV Trofee 2017-2018. L’olandese della Beobank-Corendon ha avuto la meglio solo nell’ultimo giro su un Toon Aerts mai così battagliero quest’anno e su Lars Van der Haar, mentre sorprende che Wout Van Aert non sia stato all’altezza dei suoi principali rivali.

Al traguardo in cima allo storico muro del Giro delle Fiandre (anche se affrontato da un altro versante rispetto a quello della classica su strada) Mathieu Van der Poel è transitato con 12″ su Aerts, per poi stramazzare al suolo, esausto; a 24″ si è piazzato Van der Haar, e solo a 1’14” è arrivato Van Aert. A seguire, a 1’29” Kevin Pauwels, a 1’30” Jens Adams, a 1’36” Corné van Kessel, a 1’42” Michael Vanthourenhout, a 1’49” Klaas Vantornout e a 1’50” Laurens Sweeck a chiudere la top ten.

In classifica Mathieu Van der Poel scavalca Lars Van der Haar e ora guida con 14″ sul connazionale; terzo è Aerts a 21″, quarto Van Aert a 1’30”, quinto Pauwels a 1’46”. Prossima tappa del DVV Trofee il Flandriencross ad Hamme il 26 novembre.

A seguire l’articolo completo