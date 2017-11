Spettacolo a Saitama: Mark Cavendish vince il criterium giapponese

La campagna promozionale del Tour de France in Asia si è conclusa oggi in Giappone con il Saitama Criterium, una spettacolare kermesse articolata in più prove e che, oltre a professionisti di grande calibro ha visto coinvolti anche paraciclisti e ragazzi (e ragazze) delle categorie giovani giapponesi. Per i big erano tre le prove in programma.

Il criterium vero e proprio ha visto prevalere Mark Cavendish che è riuscito a superare in rimonta l’idolo di casa Fumiyuki Beppu, terzo l’altro giapponese Yusuke Hatanaka; in quarta posizione si è piazzato Warren Barguil, quinto invece Alberto Bettiol. In precedenza si era disputata una mini cronosquadre vinta dai giapponese della Utzunomiya Blitzen con 2″ sulla Sunweb e 5″ sulla BMC, la giornata però si era aperta con un torneo di velocità tipo keirin con Marcel Kittel che in finale ha avuto la meglio su Cavendish, Arndt e Okubo.