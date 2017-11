Ciclomercato: Michela Balducci all’Aromitalia, Olga Shekel alla Michela Fanini

Due annunci di ciclomercato hanno visto come protagoniste le squadre femminili toscane. L’Aromitalia-Vaiano ha ingaggiato per la prossima stagione la 22enne Michela Balducci: quest’anno ha vestito i colori della Giusfredi-Bianchi con cui si è aggiudicata la classifica finale del Giro della Campania in Rosa; protagonista in molte gare OPEN nazionali, la giovane velocista toscana ha ottenuto anche un 7° posto al GP Liberazione Pink e un 10° posto al GP Beghelli.

Nuovo acquisto anche per la Michela Fanini che va a pescare nell’Europa dell’est, più precisamente in Ucraina. Ad unirsi alla formazione di Brunello Fanini è la 23enne Olga Shekel, atleta che ha già messo in mostra ottime qualità per quanto riguarda le prove contro il tempo: nel 2015 è stata seconda all’Europeo Under23 a cronometro, quest’anno tra le élite è stata seconda alla VR Women ITT in Ucraina e nona al Campionato Europeo.