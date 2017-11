Macey Stewart torna in gruppo e lo fa con la Wiggle High5

La campionessa del mondo a cronometro juniores di Ponferrada 2014, l’australiana Macey Stewart, tornerà a correre a livello internazionale nel 2018 e lo farà con la maglia della Wiggle High5. La Stewart aveva iniziato la sua carriera tra le élite con la Orica con cui aveva anche debuttato al Giro Rosa, ma nel 2016 a causa di difficoltà di varia natura si era presa un anno sabbatico per poi riprendere l’attività quest’anno ma solo nelle corsa minori del calendario australiano.

Adesso per la 21enne Macey Stewart è arrivato il momento di provare a rilanciarsi anche ad alti livelli: «Al momento sto facendo tutto quello che posso per guadagnarmi un posto nella nazionale su pista ai Giochi del Commonwealth, in seguito spero di usare quello slancio per una solida stagione 2018 su strada e rimettere i piedi a livello World Tour».