Van Der Poel diventa campione europeo. Van Der Haar e Aerts a podio

Rispettato il pronostico nella prova maschile dei campionati europei di ciclocross: Mathieu Van Der Poel conquista per la prima volta nella sua carriera il titolo élite di campione europeo a Tabor, al termine di una gara delle sue, terminata praticamente al secondo giro con Lars Van Der Haar staccato e costretto ad accontentarsi dell’argento a 22″. Ricordiamo che ai nastri di partenza non c’era il campione del mondo, Wout Van Aert.

La gara vera è stata dunque per il bronzo, con un gruppone di 12 atleti a giocarsi il bronzo tra i quali un ottimo Gioele Bertolini, alla sua prima prova di alto livello tra gli élite. L’ultima medaglia se la giocano però il campione in carica Toon Aerts e Michael Vanthourenhout , con Aerts che riesce a conseguire il metallo al fotofinish, con un distacco di 1’27”. Dodicesimo posto finale per Bertolini, a 1’44”.

