Vuelta a Venezuela, Pedro Gutiérrez vince la penultima tappa

La nona tappa della Vuelta a Venezuela ha visto trionfare il 28enne Pedro Gutiérrez, campione venezuelano in carica della prova a cronometro. Gutiérrez ha regolato il connazionale Victor Moreno in uno sprint a due che non ha avuto storia, terzo posto a 33″ per Miguel Ubeto che si è imposto nella volata del gruppo principale conquistando la testa della classifica a punti grazie a questo piazzamento.

L’altra notizia del giorno è stata però il ritiro di Yonathan Monsalve che non ha preso il via per raggiungere la sua squadra UCI Qinghai Tianyoude in Cina dove a partire da mercoledì disputerà il Tour of Fuzhou. Monsalve era stato leader della corsa dalla prima tappa fino a ieri quando ha “strategicamente” lasciato andare via una fuga di livello: in testa alla classifica da ieri c’è Carlos Torres che stasera, nell’ultima tappa, dovrà guardarsi soprattutto da Anderson Paredes che è secondo a soli 29″.