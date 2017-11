Cabedo e González al Burgos-BH, Olaberria annuncia il ritiro

1 Minuti per leggerlo

Fresca di conferma da parte dell’UCI dell’accettazione della richiesta di licenza Professional, la Burgos BH completa il proprio roster 2018. La compagine spagnola ha confermato gli ingaggi di Óscar Cabedo, non ancora ventitreenne neopro’, e di Adrián González, venticinquenne reduce da tre annate alla Euskadi Basque Country-Murias.

Torna invece in patria Óscar Quiroz. Il ventitreenne colombiano, sorprendentemente terzo al campionato nazionale élite in linea 2017, lascia la Burgos BH con cui militava da maggio. Nel 2018 per lui una opportunità dalla Bicicletas Strongman, compagine avente licenza Continental.

Con una lunga lettera pubblicata sui propri profili social, Pello Olaberria annuncia il ritiro. Il ventitreenne, reduce da due stagioni con la maglia della Euskadi Basque Country-Murias, ha ringraziato quanti gli sono stati vicini nella sua carriera ciclistica. Ora il basco afferma di essere felice di aprire una nuova parentesi nella sua vita.