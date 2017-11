Il promettente belga Bjarne Vanacker morto nel sonno

Una tragica notizia giunge dal Belgio. Bjarne Vanacker, corridore ventenne in forza alla formazione dilettantistica (collegata alla Trek-Segafredo) EFC-L&R-Vulsteke, è stato trovato morto. Il corpo senza vita del giovane è stato scoperto nel suo letto questa mattina, come riporta il suo direttore sportivo Michel Pollentier.

Considerato un promettente scalatore, Vanacker aveva conquistato quest’anno una prova del calendario nazionale. A livello internazionale era giunto quindicesimo al Piccolo Giro di Lombardia, a 1’11” dal vincitore Riabushenko. Per determinare le cause del decesso servirà l’autopsia, che verrà effettuata nella giornata di domani. Pollentier ha così voluto ricordare il ragazzo: «Era al secondo anno con noi ed era molto promettente. Negli esami effettuati non era mai emerso alcun problema di sorta. Siamo tutti affranti per questa perdita».