Carlos Torres conquista la Vuelta a Venezuela, a Xavier Quevedo l’ultima tappa

Una velocissima frazione di appena 54 chilometri a Maturín ha messo la parola fine ieri alla 54esima edizione della Vuelta a Venezuela. A conquistare il trionfo finale è stato il 24enne Carlos Torres (Grupo JHS), al primo grande successo della carriera: il 22enne Anderson Paredes ha chiuso secondo staccato di 29″ consolandosi con il premio di miglior giovane, terzo gradino del podio per Rodolfo Fernández a 1’05”.

L’ultima tappa si è conclusa in volata ed il primo a tagliare la linea del traguardo è stato Luis Gómez: la giuria lo ha successivamente declassato in seconda posizione consegnando il successo a Xavier Quevedo, terzo posto invece per Miguel Ubeto. Quevedo si è aggiudicato anche la classifica a punti mentre Manuel Medina ha conquistato quella dei gran premi della montagna.