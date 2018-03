Sette nuovi partner per l’associazione Velon: ci sono anche Bardiani e Nippo

2 Minuti per leggerlo

L’associazione Velon, che ha lanciato la nuova manifestazione delle Hammer Series e che in molti altri eventi si occupa della condivisione di dati in diretta sulle prestazione dei corridori o di immagini dalle on-board camera, crescerà nella stagione 2018 grazie all’accordo con di partnership con nuove squadre, sia del World Tour che ancora non si erano unite al gruppo, sia tra quelle Professional: tra queste ci sono anche la Bardiani-CSF e la Nippo-Vini Fantini, quest’ultima prima squadra italiana a collaborare con Velon già nel 2017.

Oltre alle due italiane, le altre formazioni ad unirsi al gruppo Velon nelle vesti di partner sono il Team Dimension, la Caja Rural, la Gazprom-Rusvelo, la Israel Cycling Academy e la Cofidis: queste vanno ad aggiungersi alla Bahrain-Merida e alla Movistar nella condivisioni dei contenuti e a tutte le altre dieci squadre World Tour che hanno fondato l’associazione nel 2014.

Le prossime gare in cui saranno disponibili per il pubblico i dati raccolti da Velon saranno la Milano-Sanremo, la Gent-Wevelgem, il Giro delle Fiandre, il Giro d’Italia, il Tour des Fjords, le Hammer Series di Stavanger e Limburg, il Tour de Suisse, la RideLondon Classic, la Milano-Torino, il Gran Piemonte, il Giro di Lombardia ed infine il Tour of Guangxi.