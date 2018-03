La Sanremo 2018 è di Nibali! Attacca sul Poggio e si invola tutto solo

3 Minuti per leggerlo

Scattata sotto la pioggia l’edizione 109 della Milano-Sanremo. Il maltempo ha caratterizzato i primi 215 dei 291 km di gara, con il sole splendente giunto a far capolino nell’ultima ora e mezza di gara. Sin da subito si è formata la fuga, con il gruppo ben contento di lasciar loro spazio.

Nove gli atleti a comporla, ossia gli italiani Matteo Bono (UAE Team Emirates), Mirco Maestri (Bardiani CSF), Jacopo Mosca (Wilier Triestina-Selle Italia) e Lorenzo Rota (Bardiani CSF), il giapponese Sho Hatsuyama (Nippo-Vini Fantini), il russo Evgeniy Koberniak (Gazprom-RusVelo), il francese Charles Planet (Team Novo Nordisk), l’israeliano Guy Sagiv (Israel Cycling Academy) e il neerlandese Dennis van Winden (Israel Cycling Academy).

Il margine massimo è stato di poco superiore ai 7′, toccato attorno al km 50. A lavorare nel plotone sono state soprattutto Bora Hansgrohe con Juraj Sagan, Quick Step Floors con Tim Declercq e Team Sky con Luke Rowe. Su Capo Berta davanti sono rimasti solamente Bono, Maestri, Rota e van Winden grazie al ritmo imposto dall’emiliano Maestri. I quattro hanno visto concludersi la loro avanscoperta ai meno 30 km.

Sulla salita di Cipressa nessun movimento, come mai accaduto nella storia recente, tanto che prima Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ) e poi Dylan van Baarle (Team Sky) impostano un ritmo regolare ma che non fa staccare nessuno dei velocisti, eccettuato il debuttante Marcel Kittel (Team Katusha-Alpecin). Senza problematiche anche la discesa, con sempre la compagine francese a dettare l’andatura con Matthieu Ladagnous (Groupama-FDJ).

A 10 km dal traguardo una bruttissima caduta coinvolge Mark Cavendish, che prende in pieno uno spartitraffico di plastica e fa un salto carpiato finendo rovinosamente al suolo. Con lui vanno giù fra gli altri Alberto Bettiol, Jens Keukeleire e Alexey Lutsenko, mentre rimane attardato Philippe Gilbert. Sul Poggio il primo ad attaccare è, curiosamente, uno sprinter come Jempy Drucker (BMC Racing Team), che viene ripreso ai meno 7.2 km.

In contropiede partono Krists Neilands (Israel Cycling Academy) e Vincenzo Nibali (Bahrain Merida). Il messinese stacca il lettone ai meno 6.5 km e prova ad andare in caccia, scollinando con 12″ sul gruppo tirato da Daniel Oss (Bora Hansgrohe). L’azzurro va a tutta in discesa, con Matteo Trentin (Mitchelton Scott) che prova a lanciarsi all’inseguimento. Nibali rientra sull’Aurelia negli ultimi 2.3 km con 7″ su Trentin e 9″ sul plotone che, però, inizia a guardarsi e a marcarsi.

Con Trentin ripreso, il detentore de Il Lombardia entra nel km conclusivo con 10″ sul gruppo tirato dalla Quick Step Floors. Il messinese riesce ad arrivare sul traguardo a braccia alzate, confermando di essere un corridore leggendario come pochi altri nella storia del ciclismo.

Secondo posto per Caleb Ewan, quindi Arnaud Démare, Alexander Kristoff, Jurgen Roelands, Peter Sagan, Michael Matthews, Magnus Cort Nielsen, Sonny Colbrelli e Jasper Stuyven.

A seguire la cronaca completa