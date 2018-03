Niewiadoma sola nella pioggia e prima al Trofeo Binda. Decima Longo Borghini

Tanta pioggia sul 20esimo Trofeo Alfredo Binda a Cittiglio, e bella vittoria in solitaria per Katarzyna Niewiadoma: la polacca della Canyon SRAM Racing ha attaccato nel corso dell’ultima scalata verso Orino, a 9.5 km dalla conclusione, e ha fatto il vuoto. Alle sue spalle ha tentato l’inseguimento l’australiana Lucy Kennedy (Mitchelton-Scott), ma senza successo; su di lei sono poi rientrate nel finale Elisa Longo Borghini (Wiggle High5) e altre, e l’italiana ha anche provato un estremo contropiede ai -2 per provare a riavvicinare la Niewiadoma, ma non c’era più tempo.

Il drappello inseguitore ha chiuso a 22″ da Kasia, con la Campionessa del Mondo Chantal Blaak (Boels-Dolmans) che ha preceduto Marianne Vos (WaowDeals), Amanda Spratt (Mitchelton), Alena Amialiusik (Canyon), Pauline Férrand-Prevot (Canyon), Karol-Ann Canuel (Boels), Cecilie Uttrup Ludwig (Cérvelo-Bigla), Lucy Kennedy e, decima e prima delle italiane, Elisa Longo Borghini. Il gruppo, arrivato a circa 50″ dalla vincitrice, è stato regolato da Elisa Balsamo (Valcar PBM) per l’undicesimo posto.

