Volta a Catalunya, a La Molina tappa e maglia per Alejandro Valverde

2 Minuti per leggerlo

La quarta tappa della Volta a Catalunya, disputata tra Llanars e La Molina sulla distanza di 170.8 km, è stata caratterizzata da una lunga fuga solitaria di Esteban Chaves, rimasto in avanscoperta solitaria per una cinquantina di km fino ai meno 25.5 km quando è stato ripreso e sorpassato in discesa da Matej Mohoric (Bahrain Merida), con Alejandro Valverde (Movistar Team) che a sua volta mette fuori il muso.

Lo sloveno viene ripreso a meno 10 km da alcuni coraggiosi ma in gruppo, con la salita già iniziata, la rumba parte ai meno 9.5 km quando Valverde scatta. Con lui, dopo una serie di scatti e controscatti, rimangono assieme a lui solo i compagni di squadra Nairo Quintana e Marc Soler, oltre che Egan Bernal (Team Sky) e Pierre Latour (AG2R La Mondiale).

Prima è Soler a staccarsi poi, a seguito di un attacco di Quintana ai meno 4.5 km, cede anche Latour. Gli inseguitori, capitanati da Simon Yates, entrano nell’ultimo km con 40″ di gap. Con Quintana in versione gregario, Bernal accelera e stacca il connazionale a 500 metri dal termine. Ma a 125 metri parte la volata, vinta senza difficoltà da Alejandro Valverde, alla settima gioia del 2018.

Secondo, come detto Bernal, mentre Quintana è terzo a 6″. Quarto Latour a 23″ quindi Pinot, Soler e Yates a 53″, Bennett a 55″, Carthy a 59″ e Martínez a 1’03”.

In classifica, complice il ritardo di oltre 15′ accumulato da Thomas De Gendt, Valverde torna in vetta alla graduatoria generale a tre tappe dalla conclusione. Bernal ora è a 19″, Quintana a 26″ e Latour a 48″: tutti gli altri pagano oltre 1′.

A seguire la cronaca completa