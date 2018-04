Dilettanti: sorpresa Aleotti a Bionde, altro sigillo per Toniatti a Biella

Due gare nazionali disputate oggi tra i dilettanti: si registra un’edizione rinnovata della Vicenza – Bionde, con nuova partenza dal Valdagno e asperità diverse che hanno contribuito a regalare un esito diverso dalla solita volata. Il gruppo di 13 atleti in fuga è riuscito a guadagnare un margine notevole da difendere poi nel circuito finale di Bionde di Salizzole, dove a sfrecciare è stata la matricola Giovanni Aleotti, in forza al Cycling Team Friuli. Aleotti vince nettamente davanti al danese Rasmus Iversen, vincente solo 24 ore fa al Gp Città di Pontedera: una beffa per la General Store, che nella fuga aveva 4 uomini ed aveva puntato forte sullo sprint del danese. Terzo gradino del podio per lo Zalf Euromobil Gregorio Ferri.

Ben più esperto il vincitore del Giro della Provincia di Biella, il trentino Andrea Toniatti della Colpack: nella difficile corsa piemontese, Toniatti è scattato sull’ultima salita che aveva a disposizione, riuscendo a resistere al ritorno dello sparuto drappello dei più forti: per Toniatti si tratta del primo successo stagionale dopo due terzi posti. Sul podio salgono anche Umberto Marengo (Viris Vigevano) e Marco Murgano (Gs Maltinti Banca Cambiano).