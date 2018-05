Curiosità sul Giro? Ecco le risposte!

Una pagina con la soluzione a tutti i vostri dubbi e alle vostre domande sul Giro d’Italia 2018 che inizia venerdì da Gerusalemme

Venerdì 4 maggio prenderà il via da Gerusalemme in Israele la centounesima edizione del Giro d’Italia che ci terrà compagnia fino a domenica 27 maggio, giorno del gran finale a Roma. I giorni precedenti alla partenza sono quelli in cui tutti gli appassionati, dai più ai meno accaniti, cercano maggiori informazioni possibili sulla corsa rosa: su Cicloweb vogliamo provare a semplificarvi il compito, la startlist ed i dettagli delle tappe sono disponibili nella nostra scheda del Giro, in questa pagina invece vogliamo provare a dare risposta a molte delle possibili domande e curiosità sulla gara.