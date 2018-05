Cezary Grodzicki migliora e oggi è stato risvegliato dal coma

Migliorano le condizioni di salute di Cezary Grodzicki dopo la spaventosa caduta avvenuta nel corso della seconda tappa del Toscana Terra di Ciclismo Eroica: oggi i medici dell’ospedale di Siena hanno infatti risvegliato dal coma farmacologico il 22enne italo-polacco della Palazzago. Adesso per Grodzicki inizierà la lunga fase della riabilitazione visto che nell’incidente ha riportato due fratture alle vertebre. In un breve comunicato sulla pagina Facebook, la squadra ha voluto ringraziare tutto il mondo del ciclismo per le manifestazioni di vicinanza e sostegno pervenute in questi giorni difficili.