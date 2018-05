Carpathian Couriers Race, Mattia Bais vince l’ultima tappa. Generale a Maciejuk

Ci aveva a lungo provato, tanto che se ne torna a casa con la graduatoria a punti in saccoccia. L’impegno che Mattia Bais ha posto non solo durante la Carpathian Couriers Race quanto nell’intera carriera under 23 trova finalmente soddisfazione: il trentino ha conquistato infatti l’ultima tappa della prova mitteleuropea, la Tuchow-Tarnow di 180 km. Per il ventunenne si tratta del primo successo a livello UCI.

L’alfiere del Cycling Team Friuli ha avuto la meglio allo sprint su sette atleti, con il neerlandese Sven Burger (WPGA Amsterdam) e il polacco Szymon Tracz (Polonia) sul podio. Da segnalare l’ottimo quinto posto di Flavio Peli, diciannovenne della Delio Gallina Colosio Eurofeed.

Nel gruppetto di otto era presente anche Filip Maciejuk: il promettente polacco della Leopard Pro Cycling, in questo caso in gara con la maglia della nazionale, è così balzato in vetta alla generale, facendo sua la corsa di casa. Secondo posto a 8″ per il neerlandese Jens van den Dool (Delta Cycling Rotterdam), terzo a 21″ Sven Burger. Quarto a 24″ un altro elemento dei Paesi Bassi, ossia Sjoerd Bax (Delta Cycling Rotterdam), leader fino all’ultima tappa. Quinto a 54″ l’ungherese Marton Dina (Pannon Cycling Team), quindi sesto a 1’03” è Bais.