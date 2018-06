Peter Sagan vince la seconda tappa del Tour de Suisse

1 Minuti per leggerlo

Torna alla vittoria Peter Sagan, a due mesi dal successo alla Parigi-Roubaix: lo slovacco vince la seconda tappa del Tour de Suisse, un circuito a Frauenfeld da ripetere 4 volte per un totale di 155 km. Circuito non facile, sulla quale la squadra dello slovacco ha operato la selezione facendo fuori velocisti del calibro di Kristoff, Degenkolb e Démare. Sagan ha dovuto comunque duellare allo sprint con uno dei più temibili, Fernando Gaviria (Quick-Step), partito lungo e rimontato dal campione del mondo. Terzo un ottimo Nathan Haas (Katusha) in rimonta, poi Michael Matthews (Sunweb), Mark Padun, Enrico Gasparotto (Bahrain-Merida), Enrico Battaglin (LottoNL), Greg Van Avermaet (BMC), Arthur Vichot (Groupama-FDJ) e Steven Kruijwsijk (LottoNL) a completare la top ten.

Stefan Küng, arrivato in gruppo e riuscito a guadagnare 3″ di abbuono all’ultimo traguardo volante, resta agevolmente in maglia gialla con tale vantaggio sui compagni di squadra Porte, Van Garderen e Van Avermaet.

