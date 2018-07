Bassano-Monte Grappa: esulta il francese Prodhomme

Per la prima volta un corridore francese entra nell’albo d’oro della Bassano – Monte Grappa, classica veneta che si consuma sull’interminabile arrivo dell’emblematica montagna alpina. È Nicolas Prodhomme, classe 1997, appartenente alla Chambéry Cyclisme Formation, vivaio dell’AG2R La Mondiale. Prodhomme, corridore completo recentemente messosi in luce in corse molto diverse come la Roubaix Espoirs ed il Tour de Savoie, è riuscito ad anticipare i migliori scalatori italiani: a 10″ Aldo Caiati (Zalf Euromobil Désirée Fior) si è preso il secondo posto di un’incollatura su Alessandro Monaco (Petroli Firenze Hopplà Maserati), poi a breve distanza anche Alberto Giurato (Cycling Team Friuli) a 20″, Filippo Conca (Team Pala Fenice), molto generoso nella prima parte di salita, a 26″, Luca Covili (Mastromarco) a 30″, Andrea Bagioli (Team Colpack) a 40″.