Guillaume Martin rinnova con la Wanty-Groupe Gobert fino al 2020

Il francese Guillaume Martin continuerà anche in futuro a vestire la maglia della Wanty-Groupe Gobert, formazione in cui milita già dal 2016: il 25enne scalatore ha rinnovato il proprio contratto con la squadra belga per altre due stagioni fino a tutto il 2020. Nei suoi primi tre anni da professionista Martin ha concluso due Tour de France (23° nel 2017 e 21° nel 2018) e ha vinto sette corse, tra cui una tappa e la classifica al Giro della Toscana 2017 e una tappa e la classifica al Circuit de la Sarthe 2018.

«Non è stata una scelta facile – ha dichiarato Guillaume Martin – e ci ho pensato a lungo. Sono a un punto importante della mia carriera ma Jean-François Bourlart è stato il primo a credere in meno: questi tre anni non sono stati sempre perfetti, a volte abbiamo fatto errori, ma stiamo sempre cercando di fare progressi. Sono felice di continuare qui, la squadra ha le mie stesse ambizioni: pochi altri team potevano offrirmi il ruolo e le responsabilità che ho alla Wanty-Groupe Gobert».