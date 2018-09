Cronometro a Squadre mista ai Mondiali, ecco come funziona

1 Minuti per leggerlo

Quello disputato domenica scorsa è stato l’ultimo Campionato del Mondo della Cronometro a Squadre riservato ai team UCI, ma la prova non sparirà del tutto dal calendario della rassegna iridata: l’Unione Ciclistica Internazionale ha infatti lanciato la nuova Cronometro a Squadre mista per nazionali che farà il proprio debutto a Yorkshire 2019. La prova sarà una sorta di staffetta aperta a corridori delle categorie Under23 e Élite ed il prossimo anno si disputerà su due giri del circuito delle prove su strada di Harrogate: partirà per primo un terzetto composto da tre uomini che al termine del primo giro “darà il cambio” ad un altro terzetto di tre donne che dovrà effettuare il secondo giro.

La classifica finale verrà stilata in base ai tempi presi sulla seconda donna al traguardo: le prime 10 nazioni si divideranno un montepremi di 166 mila euro, e attenzione che la prova darà punti per l’UCI World Ranking e quindi per la qualificazione ai Giochi Olimpichi di Tokyo 2020.