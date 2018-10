Calendari UCI, ecco l’elenco delle corse italiane del 2019

4 Minuti per leggerlo

L’UCI ha finalmente svelato i calendari per la stagione 2019. Qui vi proponiamo l’elenco di tutte le corse italiane di livello internazionale per le categorie élite uomini, under 23 uomini e élite donne.

Per quel che riguarda le prove World Tour, HC o .1 maschili, vi è qualche cambiamento. Ad aprire la stagione è, come ormai di consuetudine, Trofeo Laigueglia a metà febbraio. Novità per la Settimana Coppi & Bartali di fine marzo, che porta da 4 a 5 le giornate di gara.

Una giornata in più anche per la Adriatica Ionica Race che passa da 5 a 6 giornate: la corsa organizzata da Moreno Argentin modifica anche il posizionamento in calendario, spostandosi da fine giugno (data possibile quest’anno causa squilibrio dovuto al ritardo del Tour de France) alla parte finale di luglio, sovrapponendosi all’ultima settimana della Grande Boucle. Scelta coraggiosa ma giusta, data la poca concorrenza a livello europeo in quel periodo. Il Giro della Toscana 2019, almeno sulla carta, è tornato ad avere 2 giornate di gara: da vedere, però, se questo verrà confermato nei prossimi mesi.

A livello di gare. 2 e under 23, al momento nella lista mancano, si spera solo momentaneamente, il Palio del Recioto e il Toscana Terra di Ciclismo Eroica. Buone notizie per le due principali corse a tappe riservate ai giovani: il Giro d’Italia Under 23 passa a 11 giorni di gara mentre il Giro della Valle d’Aosta torna, dopo tre edizioni, ad avere 6 giornate. A livello femminile l’unica novità rispetto al 2018 è la momentanea assenza del Giro della Toscana-Memorial Michela Fanini.

Ecco l’elenco completo.