Il rush finale della Ciclismo Cup, ma l’Androni è saldamente in testa

Tre gare in tre giorni segnano il rush finale della Ciclismo Cup 2018: Tre Valli Varesine, Milano-Torino e Gran Piemonte saranno gli ultimi appuntamenti della challenge allestita dalla Lega del Ciclismo Professionistico e che per la vincitrice della classifica a squadre mette in palio una Wild Card per il Giro d’Italia 2019. Le tre gare restanti sono tutte di categoria 1.HC e quindi con molti punti in palio anche se il primo posto sembra saldamente nelle mani dell’Androni-Sidermec.

Anche dopo il Giro dell’Emilia e del GP Beghelli gli uomini di Gianni Savio hanno visto incrementare il loro vantaggio sulla Bahrain-Merida che è sempre seconda ma adesso a 165 punti di distanza. A 83 punti dalla formazione World Tour troviamo la Bardiani-CSF che è in lotta serrata con la Nippo-Vini Fantini per il terzo gradino del podio: le due formazioni italiane sono divise da appena 15 punti; Wilier-Selle Italia e UAE Team Emirates sono lontane e tagliate quasi tagliate fuori da tutto.

La classifica a squadre

1. Androni-Sidermec 744 p.

2. Bahrain-Merida 579 p.

3. Bardiani-CSF 496 p.

4. Nippo-Vini Fantini 481 p.

5. Wilier-Selle Italia 312 p.

6. UAE Team Emirates 254 p.