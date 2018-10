La classifica a squadre finale della Ciclismo Cup, trionfa l’Androni

Per il secondo anno consecutivo è l’Androni-Sidermec ad aggiudicarsi l’ambita classifica a squadre della Ciclismo Cup che, ricordiamolo, metteva in palio un invito automatico al Giro d’Italia 2019 (potrebbe essere l’ultima volta, vista l’imminente riforma): per Gianni Savio si tratta addirittura del sesto titolo da quando è stata introdotto il Campionato Italiano a squadre nel 2007.

Già ad alcune gare il successo dell’Androni non sembrava in discussione e dopo la Milano-Torino era praticamente cosa fatta: la squadra ha comunque voluto chiudere in grande stile centrando un podio anche al Gran Piemonte con Davide Ballerini, rendendo vana la vittoria della Bahrain-Merida con Sonny Colbrelli che è servita solo a “limitare” a 121 i punti di distacco. Da notare che l’Androni-Sidermec è stata l’unica squadra ad andare a punti in tutte le prove della Ciclismo Cup 2018.

La classifica finale

1. Androni-Sidermec 854 punti

2. Bahrain-Merida 733 p.

3. Bardiani-CSF 576 p.

4. Nippo-Vini Fantini 521 p.

5. Wilier-Selle Italia 352 p.

6. UAE Team Emirates 326 p.