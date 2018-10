Pinot stacca Nibali e fa suo Il Lombardia

Grande successo al termine di una giornata di grazia per Thibaut Pinot. Lo scalatore francese conquista il successo più importante della sua carriera finora, andando a vincere Il Lombardia al termine di una corsa all’attacco nella quale ha dimostrato di essere il più forte di tutti in salita.

La corsa si è accesa sul Muro di Sormano, dove uno scalpitante Primoz Roglic (Lotto NL – Jumbo) ha rotto gli indugi a inizio muro, senza guadagnare un grande margine su ciò che restava del gruppo. Al termine della scalata, Vincenzo Nibali (Bahrain – Merida) e Pinot lo raggiungono e lo staccano in poche pedalate, con lo sloveno che riesce a riportarsi sotto in discesa, seguito da un brillantissimo Egan Bernal (Sky), andando così a formare un quartetto che sul successivo falso piano guadagnerà un margine di 40″ su una ventina di inseguitori guidati prevalentemente dagli EF.

Sul Civiglio appare evidente che Pinot e Nibali sono gli uomini dotati di gambe migliori: Roglic si stacca subito, Bernal resiste per mezza salita per poi essere riassoribito dagli inseguitori (dove non c’è più il campione del mondo Alejandro Valverde). Il capitano della Groupama FDJ si prodiga in una serie di accelerazioni, ma la più violenta la effettua a 500 metri dallo scollinamento, facendo scoppiare il campione siciliano e andando definitivamente a involarsi verso il successo a Como. Non vinceva un francese da più di 20 anni (l’ultimo, Laurent Jalabert nel 1997)

Piccola soddisfazione per Nibali, che soffre sul Monte Olimpino e viene praticamente agganciato dagli inseguitori sospinti da Majka e Dan Martin: rilancia in discesa e conquista il secondo posto a 32″; lo sprint per il terzo gradino del podio va a Dylan Teuns (BMC), davanti a Rigoberto Uran (EF Education First), Tim Wellens (Lotto Soudal). Ion Izagirre (Bahrain – Merida), Rafal Majka (Bora – Hansgrohe), Domenico Pozzovivo (Bahrain – Merida) e Dan Martin (UAE Team Emirates), tutti accreditati a 43″ escluso Martin a 48″. Decimo posto per George Bennett (Lotto NL – Jumbo) ad 1’22”.

A seguire l’articolo completo