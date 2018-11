Marco Landi e Francesco Messieri completano la rosa della Zalf Euromobil Désirée Fior

Oggi a Castelfranco Veneto la Zalf Euromobil Désirée Fior ha in programma il primo raduno in vista della nuova stagione, con la partecipazione della rosa al completo. Presenti anche gli ultimi due acquisti, vale a dire Marco Landi e Francesco Messieri. Entrambi bolognesi, i ventiduenni saranno tra i corridori di maggio esperienza.

Queste le parole del team manager Luciano Rui: «Per il 2019 avremo a disposizione una formazione con un’età media molto bassa e per questo vi era la necessità di inserire alcuni elementi di esperienza in grado di fare da punti di riferimento in gara ed in allenamento. Landi e Messieri son oquanto di meglio potevamo chiedere per questo ruolo: sono due ragazzi seri e con le idee molto chiare. In gara sanno sempre essere protagonisti e molto spesso li abbiamo visti grandi protagonisti senza paura di andare all’attacco. Saranno loro i “registi” della squadra».

La rosa completa della compagine trevigiana prevede quindi i nuovi acquisti Kevin Bonaldo, Alex Tolio, Marco Frigo, Marco Landi, Francesco Messieri, Marco Negrente, Riccardo Verza e Enrico Zanoncello, oltre ai riconfermati Pasquale Abenante, Aldo Caiati, Edoardo Faresin, Edoardo Ferri, Gregorio Ferri, Leonardo Marchiori, Andrea Pietrobon e Matteo Zurlo.