Berlino, Letizia Paternoster portata in ospedale dopo una caduta nella Madison. Aveva perso conoscenza

Dopo poco più di 20 giri di gara la Madison femminile di Coppa del Mondo su pista a Berlino è stata interrotta oggi a causa di una caduta. La regia purtroppo non è stata molto puntuale, per cui la dinamica dell’incidente non è chiara. Quel che però è certo è che, tra le atlete coinvolte, ci fosse anche Letizia Paternoster (che gareggiava in coppia con Rachele Barbieri). La ciclista azzurra ha avuto la peggio e nell’impatto ha perso conoscenza. I medici presenti nel Velodrom di Berlino l’hanno tempestivamente soccorsa, e Letizia ha risposto al trattamento che le è stato praticato. Subito la trentina è stata trasportata in ospedale.

Seguiranno aggiornamenti.

Qui il video della caduta.