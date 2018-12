Spavento per Paolo Simion: trauma cranico in allenamento

La stagione 2019 è ben lontana dall’inizio, e già si registrano i primi incidenti in allenamento. Dopo la brutta avventura di Mark Renshaw, tocca al veneto Paolo Simion, uno degli uomini migliori della Bardiani-CSF nel 2018, patire le conseguenze della strada. Simion ha subito oggi un incidente mentre si trovava nella Marca Trevigiana, nei pressi di Trevignano: l’incidente ha richiesto il soccorso di un elicottero. Per Simion tanta paura ed un trauma cranico, ma alla fine relativo sollievo per le condizioni fisiche, dato che non ha riportato alcuna frattura. Resta comunque sotto osservazione.