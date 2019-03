Tour du Rwanda, ancora una fuga in porto: esulta il polacco Kasperkiewicz

1 Minuti per leggerlo

Come sovente capita al Tour du Rwanda, anche la sesta tappa è stata caratterizzata da una fuga giunta con esito positivo sin sul traguardo. Quest’oggi, nella Musenze-Nyamata di 120.5 km, ad imporsi è Przemyslaw Kasperkiewicz; non c’era modo migliore per il polacco della Delko Marseille Provence di festeggiare il compleanno, lui che è nato il 1 marzo 1994.

Seconda piazza a 3″ per lo spagnolo Pablo Torres (Interpro Cycling Academy), terza per l’algerino Youcef Reguigui (Algeria). Ritardo di 1’19” per il gruppo, con Merhawi Kudus (Astana Pro Team) che conserva senza patemi la vetta della generale.

A seguire la cronaca completa