Presentato il Giro Rosa 2019: previsti gli arrivi sul Gavia e a Malga Montasio

Stamattina a Carate Brianza è stato svelato il percorso del Giro d’Italia femminile, in programma dal 5 al 14 luglio prossimo. Il percorso disegnato dall’organizzazione presieduta da Beppe Rivolta ha tracciato un percorso sicuramente interessante ed esigente, con tre arrivi in salita fra cui le durissime Passo Gavia e Malga Montasio. Chiusura a Udine con uno strappo in pavé a vivacizzare la frazione.

Questo l’elenco delle tappe

1ª tappa: Cassano Spinola-Castellania, 18 km (Cronosquadre)

2ª tappa: Viù-Viù, 78 km

3ª tappa: Sagliano Micca-Piedicavallo, 104 km

4ª tappa: Lissone-Carate Brianza, 100 km

5ª tappa: Ponte in Valtellina-Valfurva Passo Gavia, 100 km

6ª tappa: Chiuro-Teglio, 12 km (Cronometro individuale)

7ª tappa: Cornedo Vicentino-Fara Vicentino, 128 km

8ª tappa: Vittorio Veneto-Maniago

9ª tappa: Gemona-Chiusaforte Malga Montasio, 125 km

10ª tappa: San Vito al Tagliamento-Udine, 120 km

