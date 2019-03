E3 Harelbeke, altro successo Deceuninck con Stybar. Quarto un super Bettiol

Andamento diverso dal consueto quello che oggi si è visto alla E3 Harelbeke. La corsa si è animata a 61 km dall’arrivo, quando Bob Jungels ha attaccato e, dopo 5 km di inseguimento, rientra sui nove fuggitivi della prima ora; su di loro hanno poi saputo rientrare anche i tedeschi Nils Politt e Jasha Sütterlin.

Il lussemburghese, i due teutonici e il campione del mondo under 23 in carica Marc Hirschi hanno scollinato assieme sul Paterberg, a 42 km dalla fine, mentre dietro il ritmo imposto da Greg Van Avermaet ha ridotto il gruppo ai soli Sagan, Naesen, Van Aert, Stybar, Keukeleire, Trentin e Bettiol, con il toscano che addirittura prova ad avvantaggiarsi sul seguente Oude Kwaremont.

Lo scatenato Jungels abbandona la compagnia dei tre colleghi sul penultimo muro, il Karnemelkbeekstraat, a 30 km dall’arrivo, iniziando così una splendida cavalcata solitaria. Il campione lussemburghese guadagna ma deve fare i conti a distanza con la verve di Van Avermaet; sull’ultimo muro, il Tiegemberg, a 20 km dall’arrivo e con il distacco di poco inferiore ai 50″, il campione olimpico di Rio scatta e i soli Bettiol, Stybar e Van Aert rimangono con lui. Sagan, invece, è in evidente difficoltà per problemi al cambio e perde terreno anche dagli altri componenti del gruppetto.

Il quartetto, con l’ovvia eccezione di Stybar, trova la giusta collaborazione e ricuce su Jungels, che nel giro di 5 km passa da avere 45″ a soli 15″, che scendono a 10″ ai meno 10 km, mentre il drappello Trentin, Naesen, Politt, Sütterlin e Hirschi viaggia a 20″. La splendida avventura di Jungels termina a 6.8 km dalla conclusione; il neocostituito gruppetto collabora, compreso il lussemburghese che, pur con le forze al lumicino, si sacrifica per il compagno di squadra.

Il quale prova a sorprendere tutti a 3500 metri dalla fine, ma Van Aert prima e Bettiol e Van Avermaet non si lasciano sorprendere. Il ceco ci riprova ai meno 2.1 km, ma anche stavolta l’esito è il medesimo, con l’unica differenza della perdita di terreno per Jungels. Tuttavia, poco prima dell’arco dell’ultimo km, i quattro rallentano per controllarsi, facendo in modo che Jungels ritorni; il lussemburghese si piazza subito in testa per impostare la volata.

La lancia per primo Van Avermaet, ma nella leggera pendenza ha gioco facile Zdenek Stybar, rimasto al riparo ben più dei colleghi grazie alla presenza al comando di Jungels. Alle spalle del ceco della Deceuninck-Quick Step si è piazzato Wout Van Aert, mentre terzo è Greg Van Avermaet. Eccellente quarto posto Alberto Bettiol, che ora possiamo definitivamente considerare recuperato a tutto tondo.

Quinto posto per l’mvp di giornata Bob Jungels mentre la volata per il sesto posto a 1’05” premia Nils Politt su Matteo Trentin, Oliver Naesen, Jasha Sütterlin e Marc Hirschi.

A seguire la cronaca completa