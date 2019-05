Giro d’Italia, ad Anterselva prima da pro’ per Peters. I Movistar guadagnano su Nibali

2 Minuti per leggerlo

Nella diciassettesima frazione del Giro d’Italia, la Commezzadura-Anterselva di 181 km, diciotto corridori hanno formato la fuga di giornata. Si tratta di Nans Peters (AG2R La Mondiale), Fausto Masnada e Andrea Vendrame (Androni Giocattoli-Sidermec), Amaro Antunes e Víctor De la Parte (CCC Team), Tanel Kangert (EF Education First), Krists Neilands (Israel Cycling Academy), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), Gianluca Brambilla e Nicola Conci (Trek-Segafredo), Koen Bouwman (Team Jumbo-Visma), Mirco Maestri (Bardiani CSF), Valerio Conti (UAE Team Emirates), Jan Bakelants e Chris Hamilton (Team Sunweb), Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step) e Davide Formolo (Bora Hansgrohe).

A 16 km dalla fine decide di attaccare Nans Peters e, complice i tentennamenti alle sue spalle, guadagna diverso terreno sui colleghi, entrando negli ultimi 10 km con quasi 1′ dalla sua. I tentativi alle sue spalle sono tutti tardivi e così il francesino va a cogliere la prima vittoria da pro’.

Seconda posizione per Esteban Chaves a 1’34”, terza a 1’51” per Davide Formolo che allo sprint regola Fausto Masnada e Krists Neilands. Seguono Tanel Kangert a 2’02”, Valerio Conti e Gianluca Brambilla a 2’08”, Chris Hamilton a 2’22” e Andrea Vendrame a 2’34”-

Tra gli uomini di classifica fa l’ennesima prestazione super la Movistar che prima, a 3 km dalla fine, manda all’attacco Mikel Landa e poi, poco prima dell’ultimo km, Richard Carapaz si accoda al tentativo di Miguel Ángel López. Non è invece giornata per Vincenzo Nibali che non riesce a reagire; e così al traguardo Landa giunge dopo 4’27” dal vincitore, guadagnando 12″ su Carapaz e López e 19″ su Nibali, Roglic e Mollema.

In classifica Richard Carapaz conserva la maglia rosa e ora porta a 1’54” il vantaggio su Vincenzo Nibali e a 2’16” quello su Primoz Roglic, con Mikel Landa quarto a 3’03”.

A seguire la cronaca completa