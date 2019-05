Giro, la fuga sorprende a Santa Maria di Sala: Cima resiste e fa il colpaccio!

2 Minuti per leggerlo

La diciottesima tappa del Giro d’Italia, la Valdaora-Santa Maria di Sala di 222 km, è stata caratterizzata da una fuga di tre elementi: Damiano Cima (Nippo-Vini Fantini-Faizanè), Nico Denz (AG2R La Mondiale) e Mirco Maestri (Bardiani CSF) la loro identità, partito attorno al km 50.

Il gruppo ha lasciato fare, disinteressandosi troppo della loro azione; e così ai meno 40 km il terzetto ha ancora 4’30” da amministrare. Bora Hansgrohe, Deceuninck-Quick Step, Israel Cycling Academy e Team Dimension Data sono le formazioni interessate a ricucire la situazione, ma ai meno 20 km il gap è ancora di 2’20”.

Sulle large strade, il plotone viaggia sempre sopra ai 50 km/h ma al cartello dei 10 km al traguardo il divario è di 1’10”, quindi ancora interessante. E lo spostamento di Israel e Dimension Data, con le sole Bora e Deceuninck con un uomo a testa a trainare il plotone. Ai meno 5 km il vantaggio di 45″ pare veramente definitivo, ma ai meno 3 km, per un attimo, i battistrada si controllano.

Sotto l’arco dell’ultimo km il terzetto entra con 14″ di margine; il primo a lanciare la volata da lunghissimo a 500 metri è Denz, superato nella volata prima da Maestri e poi da Damiano Cima. Il bresciano ha lo spunto migliore e resiste al gruppo giusto per pochissimi metri, andando a conquistare una vittoria storica per sé (la terza da pro’) e per la sua Nippo-Vini Fantini-Faizanè, al primo centro al Giro.

Seguono Ackermann, Consoni, Sénéchal, Gibbons, Belletti, Cimolai, Démare, Bennett e Maestri.

Tutto immutato in classifica, con Richard Carapaz (Movistar Team) ad indossare la maglia rosa davanti a Vincenzo Nibali e a Primoz Roglic.

A seguire la cronaca completa