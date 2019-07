Marco Tizza trova il successo: suo il secondo arrivo in salita al Sibiu Tour. Rivera resta leader

Vittoria italiana nella terza tappa del Sibiu Cycling Tour, da Sibiu a Paltinis, 159 km con arrivo in salita. A imporsi è stato Marco Tizza dell’Amore&Vita-Prodir, bravo a battere nello sprint a due l’ungherese Attila Valter (CCC Development). Per Tizza si tratta della prima vittoria in carriera. La salita non era tremenda e poco dietro alla coppia al comando è arrivata la prima parte del gruppo, a 4″ con Michal Schlegel (Elkov-Author) davanti a Mattia Bais (Cycling Team Friuli), la coppia Androni-Sidermec formata da Daniel Muñoz e Kevin Rivera, Ildar Arslanov (Gazprom-RusVélo), Radoslav Rogina (Adria Mobil), Pierpaolo Ficara (Amore&Vita) e Serghei Tvetcov (Selezione Romania).

Kevin Rivera difende senza grossi patemi la leadership in classifica. Domani quarta e ultima tappa, arrivo e partenza a Sibiu, 169 km con qualche saliscendi qua e là.

A seguire l’articolo completo del nostro inviato