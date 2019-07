Il Sibiu Tour si conclude con la volata vincente di Riccardo Stacchiotti. Corsa a Rivera

Seconda vittoria italiana in due tappe per il Sibiu Cycling Tour: la frazione finale Sibiu-Sibiu di 169 km si conclude in volata, col secondo successo stagionale di Riccardo Stacchiotti (Giotti – Victoria – Palomar), già vincente quest’anno al Giro di Sicilia, il quale precede lo sloveno Gaspar Katrasnik (Adria Mobil) ed il ceco Frantisek Sisr (Elkov-Author). Tra gli italiani presenti piazzati in top ten anche Leonardo Bonifazio e Paolo Totò (Sangemini – Mg.Kvis) rispettivamente sesto e settimo, Federico Burchio (D’Amico – Um Tools) ottavo ed il vincitore di ieri Marco Tizza (Amore & Vita) decimo.

Nulla cambia nella classifica generale, che vede il trionfo dell’Androni Giocattoli con Kevin Rivera a precedere di 17″ Daniel Muñoz e di 40″ Radoslav Rogina (Adria Mobil).

