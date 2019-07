Tour de France, Sagan torna a ruggire: sua la tappa di Colmar su Van Aert, Trentin e Colbrelli

Peter Sagan dimostra oggi di non essere “semplicemente” un portatore di maglia verde, ma di avere ancora numeri da giocare al Tour de France: lo slovacco della Bora-Hansgrohe ha conquistato la quinta tappa (da Saint-Dié-des-Vosges a Colmar, 175.5 km) vincendo la volata di un gruppo non assortito al massimo: un’ottantina di corridori selezionati dalle salitelle incontrate strada facendo. Sagan ha preceduto Wout Van Aert (Jumbo-Visma) e Matteo Trentin (Mitchelton-Scott): il trentino aveva lanciato la volata per primo ai 200 metri, ma Sagan gli è sbucato alla sinistra e l’ha sopravanzato; al colpo di reni è passato davanti al Campione Europeo anche Van Aert in forte rimonta.

Al quarto posto un altro italiano, Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), poi ecco Greg Van Avermaet (CCC), Julien Simon (Cofidis), Michael Matthews (Sunweb), Nils Politt (Katusha-Alpecin), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) e Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a chiudere la top ten.

La fuga del giorno, partita al km 20 dopo un avvio battagliato, aveva avuto per protagonisti Tim Wellens (Lotto Soudal), Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin), Simon Clarke (EF Education First) e Toms Skujins (Trek-Segafredo), ma il gruppo – tirato da Deceuninck-Quick Step e soprattutto Bora-Hansgrohe e Sunweb – non aveva lasciato ampio margine, tanto che il vantaggio massimo era stato di 2’15” a 80 km dalla fine, nel contesto di un distacco che aveva praticamente sempre oscillato intorno ai due minuti. Wellens ha potuto raccogliere un po’ di punti Gpm che gli hanno permesso di rafforzare la propria maglia a pois, mentre l’ultimo a essere raggiunto dal gruppo, lungo la Côte des Cinq Châteaux, è stato Skujins ai -22. Successivamente, un tentativo dai -7.5 ai -2 per Rui Costa (UAE Emirates).

In classifica non cambia tanto, Alaphilippe resta al comando anche se per effetto degli abbuoni si riduce il suo margine su Wout Van Aert, ora a 14″ di distacco; alle spalle del RollingStone di Herentals troviamo i suoi compagni Steven Kruijswijk e George Bennett a 25″, quindi Matthews a 40″, stesso ritardo di Egan Bernal (Ineos), e poi Geraint Thomas (Ineos) a 45″, Enric Mas (Deceuninck) a 46″, Sagan salito al nono posto a 50″, Van Avermaet decimo a 51″. Colbrelli resta il miglior italiano, 16esimo a 56″, Trentin sale in 17esima posizione a 57″, Nibali sempre 21esimo a 1’01”.

Domani da Mulhouse a La Planche des Belles Filles il Tour de France vivrà la prima giornata davvero rilevante: le prime salite dure, un arrivo in quota (ancor più su rispetto al punto in cui si arrivava nelle precedenti occasioni in cui LPDBF è stata sede di tappa, e con un tratto di sterrato nel finale) che di sicuro selezionerà per bene il gruppo, dopo 160 km in cui saranno stati doppiati altri 6 Gpm prima di quello conclusivo, tra cui Grand Ballon, Ballon d’Alsace e, a 20 km dalla fine, Col des Chevrères.