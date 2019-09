Vuelta, ad Andorra succede di tutto: vince Pogacar, psicodramma Movistar ma Quintana in rosso

Tappa breve, tappa pazza sulle montagne di Andorra: la nona frazione della Vuelta a España 2019, da Andorra la Vella a Cortals d’Encamp, lunga appena 94.4 km, ha regalato spettacolo e colpi di scena, ma alla fin fine non ha provocato sconquassi in classifica tra i più forti.

Ha vinto Tadej Pogacar, appena 20 anni, punta di diamante della UAE Emirates e consacratosi oggi come “quinto uomo” della classifica; la generale cambia, dato che la maglia rossa Nicolas Edet (Cofidis) è saltata come da pronostici, ma non è stato Miguel Ángel López (Astana) ad approfittarne, sebbene sia stato lui a proporre l’attacco più bello della giornata, prima di cadere malamente sullo sterrato; a vestirsi di rosso è Nairo Quintana (Movistar), secondo all’arrivo e nuovo leader della generale.

Fuga di 38 uomini partiti in avvio di frazione sul Coll d’Ordino, tra i quali diversi luogotenenti dei big, e vantaggio massimo toccato a 50 km dalla fine (4’10”), ma i fuochi d’artificio sono arrivati sull’ascesa finale verso Cortals d’Encamp, con Miguel Ángel López che è scattato a 20 km dal traguardo facendo il vuoto rispetto a Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e il duo Movistar Alejandro Valverde-Nairo Quintana. Lungo la salita (divisa in tre tratti inframezzati da una breve discesa e da un pezzo in piano con sterrato) López ha trovato prima Gorka Izagirre e poi Jakob Fuglsang, che erano in fuga e gli hanno dato una grossa mano; ma Roglic a sua volta si è giovato del supporto di Neilson Powless e poi Sepp Kuss, anch’essi in avanscoperta, mentre la Movistar ha fermato Antonio Pedrero e, solo nel finale (e con ampi gesti di disappunto da parte sua) Marc Soler.

Sul tratto in sterrato a 7 km dalla fine López è caduto, rimanendo poi “impantanato” nel gruppetto dei superstiti della fuga, e lì è stato raggiunto da un attacco congiunto di Valverde e Quintana a cui si è accodato un brillantissimo Tadej Pogacar. A 5 km dalla fine Soler è partito da solo, e poco dopo si sono mossi anche Quintana e Pogacar, mentre Roglic si gestiva al meglio riuscendo poi a rientrare sul gruppetto Valverde-López.

Nel finale il già citato “caso” Soler, con lo spagnolo fermato per attendere Nairo, mentre Valverde e Roglic staccavano López. A 3 km dalla fine Pogacar ha anticipato il ricongiungimento tra Quintana e Soler e se n’è andato secco, involandosi verso il successo di tappa che lo consacra tra i grandi nomi nuovi del ciclismo mondiale.

Quintana è arrivato a 23″ da Pogacar, quindi a 48″ hanno chiuso Roglic e Valverde, seguiti a 57″ da Soler, a 59″ da Hermann Pernsteiner (Bahrain-Merida), a 1’01” da Sergio Higuita (EF Education First), Wilco Kelderman (Sunweb) e López; top ten chiusa da Tao Geoghegan Hart a 1’38”. Naufragato Fabio Aru (UAE), già staccato sul Coll de la Gallina a 48 km dalla fine.

La classifica vede ora Nairo Quintana al comando con 6″ su Roglic, 17″ su López, 20″ su Valverde, 1’42” su Pogacar, 1’46” su Carl Fredrik Hagen (Lotto Soudal), 2’21” su Edet, 3’22” su Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), 3’53” su Kelderman e 4’46” su Dylan Teuns (Bahrain). Domani è previsto il primo giorno di riposo, alla vigilia dell’importantissima cronometro di Pau che martedì darà ancora una nuova forma alla classifica.

