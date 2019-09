Staffetta Mista, il primo titolo mondiale è dei Paesi Bassi; Italia solo quarta

La prima edizione del Campionato del Mondo della Staffetta Mista si conclude con la selezione dei Paesi Bassi sul traguardo più alto del podio al termine di una gara assolutamente perfetta: il terzetto maschile formato da Koen Bouwman, Bauke Mollema e Jos van Emden aveva concluso la propria frazione nettamente in prima posizione ed il terzetto femminile composto da Lucinda Brand, Riejanne Markus ed Amy Pieters ha poi completato l’opera fermando il cronometro in 38’27”. Per i Paesi Bassi si tratta del secondo oro in questa nuova disciplina dopo quello ottenuto ai Campionati Europei casalinghi ad Alkmaar.

Medaglia d’argento per la Germania che nella prima frazione ha accusato ben 33″ di ritardo dai Paesi Bassi per poi recuperare qualcosa tra le donne fermandosi però a 23″ di distacco. Bronzo per i padroni di casa della Gran Bretagna a 51″ e grande rimpianto per l’Italia che è stata a lungo in lotta per il podio che poi è sfumato per appena 4″ anche a causa di una foratura di Elisa Longo Borghini.

