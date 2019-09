Impresa storica di Annemiek van Vleuten: 105 km da sola per vincere il Mondiale

Quella realizzata oggi da Annemiek van Vleuten è un’impresa che resterà nella storia del ciclismo, anche per il contesto in cui è maturata: la 36enne atleta dei Paesi Bassi ha infatti dominato la gara su strada dei Campionati del Mondo di Yorkshire 2019 grazie ad una fuga solitaria di addirittura 105 chilometri. Negli ultimi mesi e negli ultimi giorni si era parlato tanto del circuito di Harrogate, ma Van Vleuten ha attaccato invece sulla dura salita di Lofthouse dopo appena 45 chilometri dal via, ha mandato il gruppo in mille pezzi e nessuna l’ha più rivista fino all’arrivo. Dopo i due titoli mondiali di fila nella cronometro ed il “deludente” terzo posto nella prova contro il tempo qui in Inghilterra, Van Vleuten veste quindi per la prima volta in carriera la maglia iridata su strada.

Alle spalle di Van Vleuten, fin dal momento dello scatto, c’era un gruppo di 8 atlete con Elisa Longo Borghini e Soraya Paladin: su circuito di Harrogate questo drappello di è disgregato, soprattutto per le iniziative di Chloe Dygert, ma alla fine sono state Anna van der Breggen e Amanda Spratt a giocarsi le medaglie restanti. A circa 6 km dall’arrivo Van der Breggen ha staccato l’australiana e si è andata a prendere l’argento a 2’15” dalla connazionale, Spratt ha chiuso quindi terza a 2’28”, e poi a seguire Chloe Dygert quarta a 3’24”, Elisa Longo Borghini quinta a 4’45” ed il gruppo a 5’20” regolato da Marianne Vos su Marta Bastianelli.

A seguire l’articolo completo