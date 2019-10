Sonny Colbrelli vince il GP Beghelli, battuto Alejandro Valverde

1 Minuti per leggerlo

Al Gran Premio Bruno Beghelli non c’è stato l’arrivo in volata a gruppo compatto che tutti si aspettavano, a vincere è stato comunque il favorito della vigilia Sonny Colbrelli: il corridore bresciano della Bahrain-Merida, già vincitore qui a Monteveglio nel 2015, è andato all’attacco assieme ad altri sei corridori dopo l’ultimo passaggio sulla salita dello Zappolino e poi li ha battuti tutti in volata grazie anche l’ottimo supporto del compagno di squadra Ivan Garcia Cortina.

In seconda posizione si è piazzato l’ex campione del mondo Alejandro Valverde, poi terza piazza per l’australiano Jack Haig; del gruppo di testa facevano parte anche David Gaudu (quarto), Bauke Mollema (quinto) e Guillaume Martin (sesto), con il già citato Garcia Cortino settimo e leggermente sfilato. Il gruppo principale è arrivato ad appena una manciata di secondi dagli attaccanti.

