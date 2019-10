Boom! Doppietta Arzuffi – Lechner nel Superprestige

Nella prova odierna del Superprestige a Boom, la seconda del challenge, registriamo una delle migliori prestazioni della giovane storia del ciclocross italiano al femminile. Nella tana di belghe e olandesi, Alice Maria Arzuffi è andata ad imporsi in una bella gara tra le migliori specialiste della disciplina, forzando l’andatura alla fine del penultimo giro; Eva Lechner, che fino ad allora era rimasta fuori dalla bagarre navigando in solitaria in sesta posizione, ha forzato nell’ultimo giro ed è riuscita di colpo a superare le varie Yara Casteljins, Sanne Cant, Ceylin Del Carmen Alvarado e Annemarie Worst. Nonostante la reazione della campionessa europea Worst, la Lechner è comunque riuscita a vincere la volata per il secondo posto a 9″ dalla Arzuffi, precedendo la campionessa del mondo Sanne Cant e la Worst.