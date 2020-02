Giulio Ciccone si invola e fa suo il Trofeo Laigueglia in maglia azzurra

L’edizione 2020 del Trofeo Laigueglia è stata animata dalla fuga iniziale di due atleti del panorama Continental come Matteo Baseggio (General Store Essegibi) e Antonio Di Sante (Sangemini-Trevigiani-MG.KVis); i due hanno posseduto un margine massimo di circa 9’15” attorno al km 70 dei 202 km previsti, poco dopo aver oltrepassato il gpm di Cima Paravenna.

Sotto l’impulso di AG2R La Mondiale e Team Arkéa-Samsic il gruppo si riavvicina, andando a riagguantare gli attaccanti a circa 55 km dal termine, in prossimità dell’ingresso nel circuito conclusivo da ripetere quattro volte. Il plotone si spezza nella prima discesa di Colla Micheri, per poi sostanzialmente raggrupparsi in pianura; ma sul secondo passaggio della salita chiave il passo scandito dalla compagine bretone prepara il terreno all’attacco del capitano di giornata, quel Diego Rosa che si muove a 33 km dal termine.

A tenere la ruota del piemontese sono solamente Giulio Ciccone (Italia), Marco Tizza (Amore&Vita-Prodir) e il talento eritreo Binyiam Ghrimay (Nippo Delko Provence). Il margine che costruiscono nelle ultime battute di ascesa e nel declivio è interessante, tanto che nel ritorno sull’Aurelia il gap supera i 20″. Dietro è solo la Vini Zabù KTM che tira, con tanto di sacrificio da parte di Giovanni Visconti; il passo dettato dal siciliano riduce il distacco e sul terzo passaggio a Colla Micheri da dietro si muove Evgeny Shalunov.

Ad imitare il russo della Gazprom-RusVelo sono Dayer Quintana (Team Arkéa-Samsic) e soprattutto Lorenzo Rota (Vini Zabù KTM): il veronese e Shalunov scollinano ai meno 20.5 km con 16″ di ritardo dal quartetto, nel quale Tizza mostra qualche difficoltà, riuscendo comunque a non perdere terreno. In discesa, nel mentre, a Shalunov e Zardini si accodano Davide Gabburo (Androni Giocattoli-Sidermec) e Andrea Vendrame (AG2R La Mondiale).

Al termine della discesa anche il giovane Filippo Conca (Biesse Arvedi) e il danese Andreas Kron (Riwal Readynez) si accodano agli inseguitori, che però iniziano il giro conclusivo di circa 12 km con una trentina di secondi di ritardo. Sull’erta finale Tizza alza bandiera bianca e lascia carta bianca agli altri tre.

Sul tratto più duro, a 10.4 km dal traguardo, scatta in maniera decisa Giulio Ciccone; lo scatto dell’abruzzese coglie di sorpresa Rosa e Ghirmay, i quali scollinano con circa 7″ di distacco dall’azzurro. In discesa il venticinquenne della Trek-Segafredo guadagna sulla coppia all’inseguimento, inserendosi sull’Aurelia, quindi negli ultimi 7 km, con una dozzina di secondi. E sul Capo Mele, ultimissima difficoltà di giornata, la maglia della nazionale italiana scompare dall’orizzonte di Ghirmay e Rosa.

Va così a vincere alla grande Giulio Ciccone, che apre al meglio una stagione assai importante e che lo vede tra i papabili per un posto in azzurro ai Giochi Olimpici di Tokyo e al Mondiale di Martigny. La volata per la piazza d’onore a 32″ premia un eccellente Binyam Ghirmay, che testimonia di essere un talento dotato su diversi terreni; terzo posto per un Diego Rosa che ha iniziato al meglio la stagione con il Team Arkéa-Samsic. Quarto a 1’17” Andrea Vendrame davanti a Lorenzo Rota e Evgeny Shalunov, con Davide Gabburo settimo a 1’21”. Nono a 1’48” un esausto Marco Tizza mentre completano la top ten a 1’55” Andreas Kron e Filippo Conca.

