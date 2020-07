Giro d’Italia 2020, ecco le prime 4 tappe in Sicilia: confermato l’Etna

RCS Sport ha definito la data odierna come Giro Day; dalle 9 del mattino alle 8 della sera, sui profili social della Corsa Rosa, si stanno susseguendo contenuti riguardanti la gara come video del Belpaese, interviste agli organizzatori e ai futuri protagonisti. Ma l’aspetto più atteso dagli appassionati riguarda la pubblicazione del rinnovato percorso dell’edizione 103 del Giro d’Italia, in programma da sabato 3 a domenica 25 ottobre.

Alle 12.30 sono state svelate le prime quattro tappe, con le diciassette rimanenti che saranno rivelate nel pomeriggio. Come già noto, sarà la Sicilia ad ospitare la Grande Partenza, in sostituzione dell’Ungheria. La frazione inaugurale di sabato 3 sarà la Monreale-Palermo, cronometro di 15 km con una prima parte in discesa. Domenica 4 la Alcamo-Agrigento di 150 km si concluderà con un non banale strappo con pendenza media superiore al 5% e punte al 9%.

Lunedì 5 arriva già il primo traguardo in salita: si parte ad Enna e si arriva, 150 km più tardi, sul Monte Etna in località Piano Provenzana. L’ascesa conclusiva misura 18.8 km per una pendenza media del 6.6% Martedì 6 la quattro giorni sull’isola termina con la Catania-Villafranca Tirrena di 140 km, per un arrivo adatto alle ruote veloci nonostante a metà tracciato venga scalata la lunga Forcella Mandarazzi.

Questo l’elenco delle tappe (in aggiornamento):

sabato 3 ottobre, 1a tappa: Monreale-Palermo (15 km – Cronometro)

domenica 4 ottobre, 2a tappa: Alcamo-Agrigento (150 km)

lunedì 5 ottobre, 3a tappa: Enna-Etna (150 km)

martedì 6 ottobre, 4a tappa: Catania-Villafranca Tirrena (140 km)

Queste le altimetrie delle tappe (in aggiornamento):