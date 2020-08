Giro d’Italia Under 23 2020

Con l’annullamento del Mondiale, del Tour de l’Avenir e del Giro della Valle d’Aosta, il Giro d’Italia Under 23 si presenta come l’evento di gran lunga più importante della stagione agonistica della categoria pre-professionistica. Un avvenimento, sotto la direzione della Nuova Ciclistica Placci e la supervisione di Davide Cassani, che a sua volta ha subito una riduzione di un paio di frazioni per venire incontro alla situazione internazionale, ma che resterà un appuntamento aperto a corridori provenienti da ogni latitudine e dunque di assoluta importanza.

Il percorso di quest’anno si rivela più morbido ed equilibrato rispetto alle precedenti edizioni, decisamente troppo favorevoli agli scalatori. Anche stavolta il vincitore dovrà guadagnarsi il titolo prevalentemente in montagna, data l’assenza di cronometro, ma potrà farlo essenzialmente in tre frazioni: la quarta tappa, completamente in territorio veronese con arrivo in salita a Bolca, e poi le ultime due in Lombardia, con la lunga ascesa a Montespluga della settima e l’abbinamento Mortirolo-Aprica nella tappa conclusiva, di gran lunga la giornaa più dura considerata la presenza di altri due gpm. Per il resto, la partenza del circuito di Urbino potrà risultare come una tappa molto insidiosa, mentre nelle restanti quattro frazioni l’arrivo in volata è l’opzione più prevedibile, anche se esclusa la tappa attorno al lago di Como ci sarà sempre qualche difficoltà altimetrica.

Le tappe

Sabato 29/8 - 1a tappa: Urbino - Urbino (150.5 km)

Circuito di 38.9 km da ripetere 4 volte (primi 5 km neutralizzati nel primo giro) Circuito di 38.9 km da ripetere 4 volte (primi 5 km neutralizzati nel primo giro) Partenza: Urbino ore 12.30

Arrivo: Urbino ore 16.05 circa Sprint: Urbania km 95.4

Gpm: I Gualdi (458 m-3a cat.) km 24.5, km 63.3, km 102.2 e km 141.1 Domenica 30/8 - 2a tappa: Gradara - Riccione (125 km) Partenza: Gradara ore 13.55

Arrivo: Riccione ore 16.30 circa Sprint: Mercatino Conca km 88.7

Gpm: Pietrarubbia (718 m -3a cat.) km 69.5 Lunedì 31/8 - 3a tappa: Riccione - Mordano (150.5 km) Partenza: Riccione ore 12.45

Arrivo: Mordano ore 16.05 circa Sprint: Forlì km 74

Gpm: Monticino (283 m-3a cat.) km 112.3, Mazzolano (238 m-3a cat.) km 125 Martedì 1/9 - 4a tappa: Bonferraro di Sorgà - Bolca (159.6 km)

Partenza: Bonferraro di Sorgà ore 12.30

Arrivo: Bolca ore 16.45 circa Partenza: Bonferraro di Sorgà ore 12.30Arrivo: Bolca ore 16.45 circa Sprint: Soave km 52.1

Gpm: Passo del Branchetto (1580 m-1a cat.) km 101.3, La Bettola (1034 m-3a cat.) km 129.3, La Collina (734 m-2a cat.) km 147.3, Borca (803 m-1a cat.) km 159.6 – Arrivo Mercoledì 2/9 - 5a tappa: Marostica - Rosà (132.7 km) Partenza: Marostica ore 12.05

Arrivo: Rosà ore 15.30 circa Sprint: Bassano del Grappa km 34.9

Gpm: Crosara (460 m-2a cat.) km 46.3, La Rosina (276 m-3a cat.) km 57.6, km 70, km 82.5 e km 94.9 Giovedì 3/9 - 6a tappa: Colico - Colico (157.1 km) Partenza: Colico ore 12.30

Arrivo: Colico ore 16 circa Sprint: Como km 91.5

Gpm: Nessuno Venerdì 4/9 - 7a tappa: Barzio - Montespluga (116.5 km) Partenza: Barzio ore 12.15

Arrivo: Montespluga ore 15.30 circa Sprint: Morbegno km 55.5

Gpm: Montespluga (1908 m-HC) km 116.5 – Arrivo Sabato 5/9 - 8a tappa: Aprica - Aprica (120.9 km) Partenza: Aprica ore 12.25

Arrivo: Aprica ore 18.50 circa Sprint: Tirano km 66.4

Gpm: Teglio (860 m-2a cat.) km 20.6, Carona (1057 m-2a cat.) km 47.6, Passo del Mortirolo (1854 m-HC) km 88.4, Aprica (1172 m-3a cat.) km 120.9 – Arrivo

I protagonisti

Stante l’assenza quasi completa di altre manifestazioni dedicate alla categoria, è decisamente complesso identificare il favorito della vigilia come invece era accaduto nel 2017, nel 2018 e, in parte, nel 2019, quando la truppa colombiana nel suo complesso era data come dominante. Sono ben trentuno le formazioni invitate, giusto per aumentare ulteriormente le possibilità di avere una gara senza padroni.

Partendo dalle Continental italiane, ci si attende molto dalla Biesse Arvedi Pramac che schiera due protagonisti dell’edizione passata come Kevin Colleoni e Filippo Conca, quest’ultimo quinto un anno fa; prossimi al passaggio tra i pro’ con la Androni, di recente la coppia lombarda è apparsa pimpante. È forse il nome più atteso, colui che può regalare quel successo finale che manca dal 2011: Giovanni Aleotti non è un semplice prospetto e, prima di sbarcare nel World Tour, ha l’occasione di aggiungere al secondo posto dell’Avenir un altro risultato pesante. Nel Cycling Team Friuli milita un’altra pepita azzurra come Jonathan Milan che, in contumacia delle crono, può lanciarsi nelle volate, mentre Davide Bais terrà alta la tradizione di famiglia con le fughe.

Tanto talento nel Team Colpack Ballan: Andrea Piccolo e l’iridato juniores della crono Antonio Tiberi affrontano la prima corsa a tappe nella categoria, per cui da loro non si chiedono risultati immediati. Nelle volate Michele Gazzoli può graffiare, discorso che vale per Samuele Zoccarato nelle frazioni miste. Non è affatto da sottovalutare la meno italiana delle Continental: la NTT Continental ha l’interessantissimo duo Henok Mulueberhan e Natnael Tesfatsion, quest’ultimo vincitore del Tour du Rwanda, per le salite, con Leonardo Marchiori carta per gli sprint.

Per quanto riguarda le altre, la Work Service Dynatek Vega si affida al colombiano Adrián Vargas per la generale e lascia carta bianca di inventare al crossista Jakob Dorigoni. La General Store Essegibi apre la fila con un Cristian Rocchetta temibile nei finali ondulati. mentre la Iseo Rime Carnovali ha il veloce Samuele Zambelli e lo scalatore Omar El Gouzi da mettere in mostra. La Casillo Petroli Firenze Hopplà va a caccia di tappe con Edoardo Faresin e Matteo Zurlo, discorso che vale anche per la Beltrami TSA Marchiol di Filippo Baroncini e per la Sangemini-Trevigiani di Daniel Luis Zea, che potrebbe fungere da jolly in classifica.

Parlando delle compagini under 23 del Belpaese, la Zalf Euromobil Désirée Fior ha il solido Emanuele Barison per le salite e un Luca Colnaghi in buona condizione. Salutato Rubio, la Aran Cucine Vejus tenta di nuovo la carta colombiana con Brayan Malaver accompagnato da Lorenzo Ginestra. La Mastromarco Sensi Nibali porta due corridori ad seguire come Filippo Magli e Martin Marcellusi. Davide Bauce è l’uomo veloce della Delio Gallina Colosio Eurofeed, settore nel quale la Maltinti ha Manuel Allori. Per le altre squadre azzurre, la InEmiliaRomagna spera nella verve di Manuele Tarozzi, la Velo Plus Palazzago in Gerardo Sessa e Lan Service Zheroquadro nel danese Lucas Nørregard.

La scelta di non invitare le rappresentative nazionali appare decisamente azzeccata; tuttavia, anche quest’anno, dalla Colombia giunge una squadra molto interessante. La Colombia Tierra de Atletas ha Diego Camargo e Jesús Peña come capitani designati, con Didier Merchán come supporto in alta quota. Dopo un paio di stagioni in cui aveva snobbato la generale, la Lotto Soudal Under 23 arriva in forze con Maxim Van Gils, terzo all’ultimo Tour de Savoie vinto da Rolland, e con Viktor Verschaeve che ha vinto a Valfrejus venti giorni fa; per gli sprint c’è l’opzione Arne Marit.

La Hagens Berman Axeon è alla ricerca di sponsor per il 2021; la compagine di Axel Merckx può coltivare sogni di classifica, grazie agli statunitensi Sean Quinn sesto nel 2019 e al prossimo pro’ con la Sunweb Kevin Vermaerke, mentre Jens Reynders è un uomo veloce. Il principale velocista al via è però il britannico Jake Stewart, in evidenza di recente al Tour du Limousin; oltre a lui, la Groupama-FDJ Continental fa sul serio nella generale con lo svizzero Alexandre Balmer e con il belga Sylvain Moniquet.

La SEG Racing Academy è, come sempre, ricca di talento: le volate saranno pane per il belga Jordi Meeus, che in Repubblica Ceca ha battuto per due giorni di fila i professionisti, e per il figlio d’arte neerlandese David Dekker; a curare la generale dovrebbe essere il campione italiano della categoria Marco Frigo che viene segnalato in gran forma. La più nostrana delle straniere è la Kometa Xstra di Basso e Contador; Antonio Puppio è cresciuto tanto, ma è assai probabile che sarà Alessandro Fancellu a fare classifica.

Fra tutti i partenti, il corridore che dispone di maggior talento è Tom Pidcock: il formidabile crossista britannico, che all’Europeo élite di Plouay ha mostrato di cosa sia capace, sarà un jolly difficilmente inquadrabile e principale pedina della sua Trinity Racing. L’unica cosa certa è che si farà vedere. La Tirol KTM conta su due passisti-scalatori come gli austriaci Tobias Bayer e Markus Wildauer; tra le altre, la Holdsworth Zappi porta il talentuoso britannico Mason Hollyman, la Caja Rural-Seguros RGA Amateur si affida all’esuberanza dello spagnolo Jokín Murguialday, una dimessa Gazprom-RusVelo Under 23 spera in un graffio del russo Evgenii Tikhonin, la Swiss Racing Academy punta nelle fughe dell’elvetico Joab Schneiter e il Velo Club Mendrisio cerca gloria con l’italiano Alessandro Santaromita.

La startlist ufficiale

Aran Cucine Vejus

1 GINESTRA Lorenzo

2 PARRAVANO Francesco

3 LOLLI Marco

4 ORLANDO Giuseppe

5 GRANATA Marco

6 MALAVER Brayan Team Colpack Ballan

11 ZOCCARATO Samuele

12 GAZZOLI Michele

13 PICCOLO Andrea

14 RASTELLI Luca

15 BALDACCINI Davide

16 TIBERI Antonio Biesse Arvedi Pramac

21 BELLERI Michael

22 COLLEONI Kevin

23 MENEGOTTO Jacopo

24 CONCA Filippo

25 BERZI Andrea

26 CARBONI Matteo Hagens Berman Axeon

31 QUINN Sean

32 VERMAERKE Kevin

33 ANDERSON Edward

34 FOUCHE James

35 DAVIS Cole

36 REYNDERS Jens Groupama-FDJ Continental

41 ASKEY Lewis

42 MONIQUET Sylvain

43 BALMER Alexandre

44 STEWART Jake

45 DAVY Clément

46 PETRUCCI Mattia Lotto Soudal Under 23

51 VERSCHAEVE Viktor

52 SWEENY Harry

53 VANDENABEELE Henri

54 VAN GILS Maxim

55 MARIT Andre Sangemini Trevigiani

61 PIERANTOZZI Lucio

62 MARINOZZI Alessandro

63 CIUCCARELLI Riccardo

64 ZEA Daniel Luis

65 DI GUGLIELMO Fabio Casillo Petroli Firenze Hoppà

71 ZURLO Matteo

72 FARESIN Edoardo Francesco

73 BENEDETTI Gabriele

74 VERRE Alessandro

75 MURGANO Marco

76 ABENANTE Pasquale SEG Racing Academy

81 MEEUS Jordi

82 DEKKER David

83 WOOD Harrison

84 DAAN Hoole

85 FRIGO Marco

86 VAN TRICHT Stan Kometa-Xstra

91 FANCELLU Alessandro

92 PUPPIO Antonio

93 VIEGAS Daniel

94 GARCIA Sergio

95 ROPERO Alejandro

96 PÉREZ LANDALUCE Eduardo Holdsworth Zappi

101 HOLLYMAN Mason

102 JOHNSTON Calum

103 WRIGHT Paul

104 WOOD Reece

105 BAHR Christian

106 TRONSTAD Karl Tirol KTM

111 BAYER Tobias

112 ENGELHARDT Felix

113 RIVI Samuele

114 GAMPER Florian

115 WILDAUER Markus Iseo Rime Carnovali

121 ZAMBELLI Samuele

122 FURLAN Matteo

123 PELLIZZER Mattia

124 MANTOVANI Sebastiano

125 EL GOUZI Omar

126 BALLABIO Giacomo Cycling Team Friuli

131 PIETROBON Andrea

132 BAIS Davide

133 ALEOTTI Giovanni

134 NESSLER Martin

135 PETRELLI Gabriele

136 MILAN Jonathan General Store Essegibi

141 ROCCHETTA Cristian

142 BASEGGIO Matteo

143 VISINTAINER Lorenzo

144 MIGNOLLI Gianluca

145 TOSIN Riccardo

146 ANDERSEN Sander Velo Plus Palazzago

151 FANTONI Matteo

152 PESENTI Jacopo

153 SESSA Gerardo

154 CASSARÁ Giacomo

155 FUENTES Fabián NTT Continental

161 BOBBO Riccardo

162 MARCHIORI Leonardo

163 RUBINO Samuele

164 GUASCO Mattia

165 TESFATSION Natnael

166 MULUEBERHAN Henok Mastromarco Sensi Nibali

171 MOLINI Federico

172 FERRI Niccolo'

173 NINCI Gabriele

174 NENCINI Tommaso

175 MARCELLUSI Martin

176 MAGLI Filippo Zalf Euromobil Désirée Fior

181 COLNAGHI Luca

182 BARISON Emanuele

183 FERRI Edoardo

184 BONALDO Kevin

185 QUARTUCCI Lorenzo

186 ZAMBANINI Edoardo Delio Gallina Colosio Eurofeed

191 BAUCE Davide

192 PORTA Gabriele

193 BARONI Alessandro

194 SZOLLOSI Ferenc

195 PALADIN Luca

196 PONGILUPPI Matteo Gazprom-RusVelo Under 23

201 TIKHONIN Evgenii

202 FATKULLIN Valerii

203 POPOV Anton

204 STEPANOV Andrei

205 SHERSTNEV Timofei

206 KUGAEVSKI Gleb Swiss Racing Academy

211 BOGLI Jonathan

212 MULLER Reto

213 SCHNEITER Joab

214 VOGEL Alex

215 VOISARD Yannis Caja Rural-Seguros RAG Amateur

221 GARCIA Carlos

222 CASTRO Camilo

223 ETXEBERRIA Josu

224 MURGUIALDAY Jokin

225 MUJIKA Mikel Colombia Tierra de Atletas

231 CAMARGO Diego Andrés

232 CASALLAS Yeisson

233 MERCHAN Didier

234 MOLINA Wilmar

235 PEÑA Jesus

236 PENA MOLANO Wilson Trinity Road Racing

241 PIDCOCK Tom

242 HEALY Ben

243 SAUVAGNARGUES Jacques

244 REES Ollie

245 GLOAG Thomas

246 WALKER Max Velo Club Mendrisio

251 BELLONI Manuel

252 GHIRLANDA Marco

253 HELLEMOSE Asbjorn

255 MOTTI Alessandro

256 SANTAROMITA Alessandro Maltinti Lampadari

261 ALLORI Manuel

262 APOSTI Leonardo

263 SENSI Matteo

264 GARIBBO Nicolo'

265 MAROUAN Omar Work Service Dynatek Vega

271 ZECCHINi Michael

272 DORIGONI Jakob

273 SACCON Mattia

274 GHISLANZONI Andrea

275 VIERO Marco

276 VARGAS Adrián LAN Zheroquadro

281 PALMA Alessio

282 CARRO' Simone

283 FRIGERIO Stefano

284 MORO Riccardo

285 NØRREGAARD Lucas

286 ROSA Tommaso Beltrami TSA Marchiol

291 GRENDENE Marco

292 CHIARI Federico

293 ORLANDI Massimo

294 RACCANI Simone

295 BARONCINI Filippo

296 FREDDI Matteo InEmiliaRomagna

301 TAROZZI Manuele

302 CANTONI Andrea

303 PINARDI Davide

304 DAPPORTO Davide

305 GALLO Andrea

306 MARABINI Nicolò

La corsa in tv

La corsa verrà trasmessa in differita su Raisport. Gli orari sono rintracciabili nella guida tv di Cicloweb.

Albo d’oro