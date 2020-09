Il tedesco Jannik Steimle vince la crono del Tour of Slovakia, quarto Jonathan Milan

La prima giornata di gara del Tour of Slovakia, divisa in due semitappe, si è conclusa con una cronometro di 7.1 chilometri sempre nella città di Zilina. Il percorso è risultato essere molto veloce con i migliori in grado di volare a più di 53 km/h di media: il miglior tempo è stato quello del tedesco Jannik Steimle, 24enne della Deceuninck-QuickStep al primo successo stagionale. Steimle ha fermato il tempo in 7’55” risultando l’unico ad abbattere in muro degli otto minuti: l’altro tedesco Nico Denz (Sunweb) ha chiuso staccato di 6″, mentre a 7″ sono arrivati nell’ordine il norvegese Andreas Leknessund (Uno-X) terzo, il nostro giovane talento Jonathan Milan (CT Friuli) quarto e fuori dal podio per 2 decimi, ed il danese Johan Price-Pejtersen quinto. Grazie a questa grande prestazione nella cronometro, Steimle balza anche in testa alla classifica generale.