Numero di Davide Bais al Trofeo Franco Bellucci

Cresce bene il fratellino di Mattia Bais (Androni), ennesimo pupillo coltivato dal Cycling Team Friuli in questi anni: a Montevarchi, per il Trofeo Franco Bellucci (corsa di caratura nazionale pensata dagli organizzatori dell’area aretina per “coprire” la mancanza delle rispettive gare quest’anno) Davide Bais ottiene un’importante vittoria, soprattutto nel modo in cui l’ha ottenuta: un’azione a 35 km dal traguardo, alla quale nessuno ha saputo rispondere. Ben distanziati i rivali: in volata, a 1’43”, Daniel Smarzaro (General Store) ha regolato il gruppo dei migliori, precedendo Gabriele Benedetti (Casillo Petroli Firenze).