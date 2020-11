La General Store già organizzata per il 2021: 14 atleti nel roster

1 Minuti per leggerlo

La General Store-EsseGiBi-F.lli Curia ha vissuto una buona prima stagione nella categoria Continental, nonostante tutte le vicissitudini legate al Covid-19, con 3 successi ottenuti nelle corse nazionali e diverse partecipazioni nelle corse professionistiche, e per voce del presidente Diego Beghini, interrogato da L’Arena, conferma la volontà di rimanere nella categoria e non solo: la squadra ha già pronto il roster per il 2021, composto al momento da 14 corridori.

Si tratterà principalmente di conferme: 10 dei 16 effettivi resteranno nell’organico, tra i quali gran parte degli uomini chiave di questa stagione: Christian Rocchetta, Riccardo Lucca, Matteo Baseggio, Abdelrrhaim Zahiri, nonché Riccardo Tosin, Davide Vignato, Davide Martini, Ettore Pozza, Gianluca Mignolli e Lorenzo Visintainer. Confermati anche i colori giallo-verdi e lo staff principale, composto dai direttori sportivi Giorgio Furlan, Billy Ceresoli e Renato Caramel.

Le novità per la prossima stagione saranno rappresentate dagli under 23 Samuele Carpene (Casillo Petroli Firenze Hopplà), Nicolas Agostini (Sissio) e Jacopo Menegotto (Biesse Arvedi), tutti corridori che l’anno prossimo risulteranno al terzo anno; in più, l’esordiente Marco Palomba, proveniente dal famoso vivaio della Autozai Contri e vicecampione veneto juniores.