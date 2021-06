Giro del Veneto Under 23, Colnaghi beffa il trio della Zalf-Fior. Zurlo nuovo leader

3 Minuti per leggerlo

La vendetta dell’ex. L’ha messa in pratica Luca Colnaghi (UC Trevigiani) che nella seconda tappa del Giro del Veneto Under 23, 139,6 km in terra veronese con un segmento di sterrato di 1.800 metri e partenza e arrivo a Valeggio sul Mincio, sul traguardo ha beffato i tre portacolori della Zalf Euromobil Désirée Fior – Stefano Gandin, Matteo Zurlo e Riccardo Verza – coi quali aveva dato vita alla fortunata fuga di giornata. La squadra bianco-rosso-verde si è consolata con la maglia amaranto di leader finita sulle spalle di Zurlo: un’ipoteca sul successo finale, considerati i distacchi.

A dettare la selezione sul circuito nervoso di Valeggio sul Mincio è stato il tratto di sterrato, ripetuto sei volte. Al secondo passaggio a forzare il ritmo in testa al gruppo sono stati gli atleti della Zalf Euromobil Désirée Fior che hanno lanciato all’attacco il terzetto. Sulla loro ruota è stato bravo ad accodarsi il lecchese Colnaghi, che ha pedalato di comune accordo con gli altri compagni d’avventura sin sul traguardo.

Alle spalle del quartetto di testa il gruppo si è sfaldato con il passare dei chilometri naufragando a oltre tre minuti di distacco e concedendo così il disco verde agli attaccanti di giornata. Il finale ha visto i quattro giocarsi il successo di tappa in volata sul rettifilo d’arrivo del Ponte Visconteo: Colnaghi ha preceduto Gandin, Zurlo e Verza. Alla fine ha fatto festa anche Zurlo, 23enne vicentino di Tezze sul Brenta, per una maglia che può conservare sino alla fine.

A chiudere la top ten, al quinto posto Leandro Masotto (Iseo Rime Carnovali) a 3’07”, quindi Cristian Rocchetta (General Store) a 3’34” e gli altri: Giulio Masotto (Zalf Euromobil Désirée Fior), Matteo Pongiluppi (Gallina Colosio), Francesco Di Felice (Mg K Vis) e Riccardo Bobbo (Work Service).

Nella generale, Zurlo comanda davanti a Verza, quindi a 1’33 Colnaghi, Rocchetta (General Store) a 3’26” come Lorenzo Visintainer (General Store), Matteo Baseggio (General Store), Riccardo Tosin (General Store) e Riccardo Lucca (General Store); Giulio Masotto (Zalf Euromobil Désirée Fior) a 3’34” come Edoardo Faresin (Zalf Euromobil Désirée Fior).

La terza tappa si correrà tra le province di Vicenza, Padova e Treviso. Partenza da Trissino (Vicenza) dove si affronteranno due tornate di un ampio circuito ondulato di 20 chilometri. Unica asperità di giornata sarà la salita della Priabona: una volta superata, la carovana imboccherà la pedemontana vicentina attraversando Malo, Thiene, Breganze, Marostica e Bassano del Grappa. Da qui si scenderà verso Cittadella per raggiungere Castelfranco Veneto dove sarà posto il traguardo dopo 131,5 km.

Il finale di tappa andrà in scena sull’anello cittadino pianeggiante disegnato a Castelfranco Veneto. Gli atleti sfileranno una prima volta in piazza Giorgione per rientrare all’ombra delle mura castellane dopo 6,5 chilometri.